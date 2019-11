Ces liens forts qui unissent Ousmane Sonko à Serigne Saliou Thioune, guide des Thiantacones

La politique ne les a pas divisé, mais elle n’a pas non plus lié les destins de Ousmane Sonko, président de Pastef les patriotes et le guide des Thiantacones. Ces deux personnalités ont des destins croisés. Cela est ressorti des propos du président Ousmane Sonko au sortir de sa rencontre avec le guide des Thiantacones, Serigne Cheikh Saliou Thioune.



‘’En plus d'être voisins, nous partageons l'amitié de nos regrettés parents. Mon père, feu Mamadou, fut très ami avec le Cheikh Béthio Thioune avec lequel il a habité et servi dans les années 60 comme enseignants dans le village de Agnak en Casamance. Ils y ont milité ensemble dans la clandestinité sous le Pai (Parti africain de l’indépendance) et furent radiés ensemble de la fonction publique’’, a confié l’ancien inspecteur des Impôts et Domaines.



Celui-ci, dans une note parvenue à la rédaction, dit avoir ‘’eu beaucoup de plaisir à rencontrer et à échanger longuement avec Serigne Saliou Thioune, Khalife de son défunt père. Un homme affable, très ouvert, accueillant et cultivé’’. Des propos qu’il a conclu avec des prières dédiées aux deux défunts (son père et Cheikh Béthio Thioune) mais aussi à Cheikh Saliou Thioune dans ses nouvelles responsabilités.



‘’Le clou de la rencontre a été, selon lui, quand son hôte entra dans ses appartements pour revenir avec une photo en noir et blanc où les deux amis, dans la vingtaine, posaient fièrement’’.