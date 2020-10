Cérémonie officielle/Gamou Médina Baye : Oumar Guèye réitère le message du Chef de l’État.

À la tête d’une forte délégation gouvernementale, le ministre des collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Oumar Guèye a rappelé le message du président de la République à l’occasion de la cérémonie officielle du Maouloud international de Médina Baye tenue dans l’après-midi du 28 octobre.



Dans son discours, il a magnifié les instructions sanitaires strictement suivies dans la cité religieuse, conformément à la volonté du Chef de l’État qui, soutient-il, a pris toutes les dispositions nécessaires pour une bonne tenue de l’événement religieux dans un contexte de riposte contre la pandémie à coronavirus.



Le ministre s’est également appesanti sur la bonne pluviométrie de cette année qui sans doute permettra une très bonne récolte pour les paysans du bassin arachidier.



Oumar Guèye a aussi témoigné des efforts consentis sur le plan social pour assister les populations et a rassuré quant à la poursuite des actions pour soulager les familles démunies dans le cadre des bourses de sécurité familiale.



Le ministre Oumar Guèye était accompagné du ministre de l’Eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, du ministre du travail, Mariama Sarr, du ministre conseiller, Serigne Guèye Diop, de la députée Awa Guèye entre autres personnalités...