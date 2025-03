Casse en série à Keur Massar : la chute spectaculaire d’une bande de cambrioleurs intrépides

Ils pensaient être insaisissables, mais leur cavale s’est arrêtée net. La police de Jaxaay a réussi un coup de filet spectaculaire en mettant hors d’état de nuire une bande de cambrioleurs qui semait la terreur à Keur Massar, Niacoulrab, Almadies 2, Jaxaay et Lébougui.



Comme le révèle L’Observateur, les malfaiteurs O. Thiam et Ch. Biaye s’étaient spécialisés dans les cambriolages audacieux, n’hésitant pas à s’attaquer à des habitations privées, des commerces et même à la Cité Gendarmerie. Un parcours criminel qui a duré plusieurs mois et causé des pertes estimées à plus de 16 millions de FCFA.







Des cambrioleurs au culot déconcertant







Démarrant leur entreprise criminelle en septembre 2024, les deux complices ont d’abord ciblé des maisons individuelles avant d’élargir leur terrain de chasse. Téléviseurs, ordinateurs, bijoux, argent liquide… Rien n’échappait à leur convoitise. Mais ce qui a particulièrement marqué les esprits, c’est leur incursion dans la Cité Gendarmerie de Keur Massar. Là, ils ont osé s’en prendre au véhicule d’un capitaine de l’Armée nationale, emportant des uniformes, des insignes militaires et du matériel informatique. Un crime d’une témérité inouïe qui a accéléré la traque des forces de l’ordre.







Un modus operandi bien rodé







Comme le rapporte L’Observateur, O. Thiam et Ch. Biaye avaient un mode opératoire redoutable :



• Escalade des murs et effraction des portes en pleine nuit.



• Ciblage des véhicules stationnés à l’extérieur des maisons, brisant les vitres pour accéder aux objets de valeur.



• Cambriolages éclairs, avant de disparaître sans laisser de traces.







Le 23 septembre 2024, leur audace atteint un sommet : ils s’introduisent dans un véhicule garé devant chez Youssou A., un entrepreneur, et mettent la main sur un sac contenant 16,6 millions de FCFA en liquide. Un jackpot inespéré qui renforce leur assurance… mais précipite aussi leur perte.







L’arrestation : la chute d’un duo insaisissable







Alors que les plaintes s’accumulent sur le bureau du commissaire Cheikh Ndiaye, la police de Jaxaay redouble d’efforts. Mais c’est un groupe de jeunes qui va donner un coup de pouce décisif à l’enquête. Dans la nuit du 12 au 13 mars 2025, O. Thiam est surpris en pleine action avec un téléviseur volé sous le bras. Immobilisé par les jeunes du quartier, il est remis à la police. Pris au piège, il craque sous l’interrogatoire et balance son complice Ch. Biaye, arrêté à son tour alors qu’il préparait un nouveau coup.







Les receleurs piégés à leur tour







Mais les enquêteurs ne s’arrêtent pas là. Trois receleurs, qui écoulaient les objets volés, sont également interpellés. L’un d’eux avait même mis en vente un marteau-piqueur volé via Facebook, un élément qui a facilité sa localisation par la police.







Hier, lundi 17 mars 2025, les cinq individus ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec effraction, détention d’armes blanches et recel.







La fin d’un règne de terreur







Avec ce coup de filet impressionnant, la police de Jaxaay met fin à plus de six mois de cambriolages qui avaient plongé Keur Massar et ses environs dans l’insécurité. Pour les habitants, c’est un soulagement. Pour les forces de l’ordre, c’est une victoire.







Mais une question reste en suspens : les deux cambrioleurs agissaient-ils seuls, ou d’autres complices sont-ils encore en liberté ? L’enquête se poursuit…