Casamance / Soldats sénégalais entre les mains des rebelles : La RV/ Reewum Ngor invite les autorités à obtenir leur libération sans conditions et à mettre un terme à ce conflit.

Le 24 janvier dernier, à l'issue d'un affrontement avec des membres se réclamant du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance, quatre soldats sénégalais sont morts dans l’exercice de leur mission, sur l’axe Kampanti-Kappa-Kambagol, en Gambie. De cet affrontement qui fait suite à une attaque perpétrée par les assaillants, sept autres d’entre ces soldats sénégalais et par ailleurs, membres de la mission ouest-africaine en Gambie (Ecomig), sont présentement détenus en otage.



Dans un communiqué sorti ce samedi, La République des Valeurs/ Reewum Ngor dénonce cette manière de Salif Sadio à exhiber nos Jambaars en détention dans une mise en scène sinistre, comme des trophées de guerre. "Le chef du MFDC et ses hommes ont montré une fois de plus qu'ils sont à la marge de toutes les règles établies. Ils violent le droit international, la dignité humaine et bafouent les principes des civilisations africaines, sans état d’âme. Nous le condamnons avec la dernière énergie", fustigent Thierno Alassane Sall et ses camarades à travers ce communiqué parvenu à la rédaction.



La RV/Reewum Ngor, satisfait de cet élan d'union nationale provoquée par la victoire des Lions du Sénégal qui trônent sur le toit de l'Afrique, appelle à une même dynamique pour une unité manifestée et renouvelée autour de nos forces de défense et de sécurité. Cela est d'autant plus légitime, selon Thierno Alassane Sall et ses camarades de parti, que ces vaillants soldats se dévouent au quotidien face aux enjeux fondamentaux que sont la défense de la patrie, la sécurité nationale et l'intégrité du territoire.



D'ailleurs, à l'heure où pèsent des menaces de déstabilisation dans plusieurs pays de la sous-région, la souveraineté de notre pays doit demeurer une préoccupation majeure. C'est pourquoi, la République des Valeurs/Reewum Ngor exhorte les autorités à explorer toutes les possibilités afin d’obtenir la libération immédiate et sans conditions de nos soldats retenus actuellement en otage, mais plus largement pour mettre fin à ce conflit, qui n’a que trop duré.



La République des Valeurs/Reewum Ngor s’incline devant la mémoire des défunts, rend hommage aux militaires disparus pour les services rendus à la nation, et présente ses condoléances aux familles éplorées.