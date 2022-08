Carte nationale de presse : exigible à compter du 1er septembre, 1.850 quitus délivrés, près de 1.000 cartes produites.

Les professionnels des médias demandeurs de la carte nationale de presse s’empressent pour se conformer à la règle. Pour cause, l’imminence de l’entrée du délai en vigueur de la carte professionnelle prévue le 1er septembre 2022.



Trouvés dans les locaux du Cored, d’autres demandeurs à l’image de cette journaliste de la Rts n’ont pas voulu se prononcer sur la question. Elle est venue pour l’acquisition du quitus, document indispensable pour l’obtention du sésame.



Le Cored qui dispose d’une commission logée à la maison de la presse a délivré depuis le lancement du processus plus de 1800 quitus et près de 1000 cartes de presse produites.



Toutes les institutions étatiques et régaliennes seront sensibilisées sur la nouvelle carte. Cependant, les professionnels qui n’ont pas encore effectué la demande sont invités à presser le pas.



La carte nationale de presse vise à un meilleur encadrement et contrôle de la corporation. Elle tend surtout à spécifier les vrais professionnels de médias aux faux, usurpateurs de fonction.