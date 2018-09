Candidature à la présidentielle 2019 : Badou Kane entre en « scène »

Le fondateur de RISE, Badou Kane à travers sa déclaration de candidature à la présidentielle de 2019, a confirmé son engagement à soutenir le peuple sénégalais pour le changement.

Ce matin à la place du souvenir, le leader du mouvement DEMAL SUNU BOPP invite le peuple sénégalais à prendre ses responsabilités en s’engageant dans une lutte pour le changement de système. Cette transformation passe nécessairement par la conscientisation des jeunes, le développement de l’esprit entrepreneurial et l’utilisation judicieuse de nos ressources. Pour le grand panafricaniste, l’homme d’État doit « changer des vies ». Il doit se donner comme objectif de défendre les intérêts de son peuple. Et Badou Kane soutient que son programme repose sur le développement de l’entrepreneuriat qui est selon lui, la solution pour un Sénégal épanoui et « libéré ».