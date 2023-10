Candidats à la candidature pour la présidentielle de 2024: de 126, le nombre augmente à 190….plus de 60 mandataires se sont présentés hier à la DGE

Un fait inédit! La direction générale des élections est actuellement le lieu qui attire l’attention avec son lot de candidats à la candidature pour la prochaine présidentielle. Au début de la distribution des fiches de parrainages, ils n’étaient que 126 ( même si le nombre suscitait déjà des questionnements) à défiler au niveau de la DGE, mais depuis hier, on note une augmentation plus qu’inédite. Le nombre à atteint 190 candidats à la candidature selon le "soleil".



Cette situation risque d’être « incontrôlable » avec l'augmentation drastique du nombre de prétendants à l’élection présidentielle qui viennent récupérer des fiches à la direction générale des élections (DGE). Que faut-il faire face à « cette situation imprévue »? Ils seraient plus de 60 rien que dans la journée d’hier, à passer devant l’administration dépendant du ministère de l’intérieur. Le gouvernement a du fil à retordre.