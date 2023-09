Candidat de BBY / Désignation de Amadou Ba : Tening Sène s'engage dans le combat pour une large victoire au premier tour

La série d’engagements aux côtés du candidat désigné de BBY à la présidentielle de 2024, se poursuit depuis l’annonce de la nouvelle. La directrice de l’ANA et maire de Ndiaganiao, le Dr Tening Sène, a elle aussi tenu à féliciter son camarade, le Premier Ministre Amadou Ba, désigné candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour l'élection présidentielle de février 2024 par le Président Macky Sall.



Fidèle à son engagement indéfectible au Président Macky Sall, “je m'engage pour le combat pour une large victoire au premier tour au soir du 25 février 2024. J'invite tous les alliés et militants de la majorité présidentielle à une grande mobilisation dans l'unité et la cohésion pour le triomphe de BBY”, a dit le Dr Tening Sène Maire et Président de la coalition BBY de la Commune de Ndiaganiao...