Candidat au poste de la coordination des Adjoints au maire du Sénégal : Andel Kitane insiste sur la revalorisation du statut des adjoints au maire

L'assemblée générale de l'association des Adjoints au maire du Sénégal est prévue le 06 août prochain.



D'emblée, plusieurs candidats sont en lice. À Kaolack, le coordinateuaaar des Adjoints au maire du département, par ailleurs Adjoint au maire de la commune de Latmingué, a décidé de participer à cette élection pour diriger les destinées de cette entité.



Selon Andel Kitane, il s'agira pour lui, une fois élu coordinateur national, de travailler constamment pour la revalorisation du statut des adjoints au maire du Sénégal en passant par la définition de leur rôle, leurs fonctions et leurs attributions.



Le bras droit du maire de Latmingué, le docteur Macoumba Diouf, entend rassembler l'ensemble des Adjoints au maire du sénégal de l'opposition comme du pouvoir autour de l'essentiel. "Nous devons travailler ensemble pour l'atteinte de nos objectifs."



"Nous devons être des sentinelles derrière nos maires pour la matérialisation de leurs missions respectives", a ajouté M. Kitane, après avoir décroché le soutien des maires, adjoints au maire et responsables politiques du département de Kaolack.

Lors de son passage dans les locaux de Dakaractu Kaolack, Andel Kitane a tenu à se féliciter de la décision du président Macky Sall avant de le remercier pour ses nombreuses réalisations à travers le Plan Sénégal Émergent. Pour lui, la jeunesse sénégalaise doit prendre exemple sur lui et essayer de pérenniser les acquis..