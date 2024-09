Canada/ Durcissement de l'obtention du permis de travail: Grosse déception pour les expatriés africains

Le Canada a décidé le 28 août dernier

de mettre fin à sa politique permettant à des étrangers munis d'un visa visiteurs de demander, une fois sur le sol canadien, un permis de travail temporaire, a rapporté RFI.



Cette mesure a ainsi brisé les rêves de plusieurs expatriés africains dont des étudiants et des travailleurs qui avaient choisi cette destination. " Mon plan, mon projet d'immigration pour le Canada, s'est littéralement effondré comme un château de cartes", raconte Salim, un Chauffeur à Douala, au Cameroun, ce père de quatre enfants, âgé de 43 ans, est arrivé en avril au Canada avec un visa visiteur. " C'était la possibilité que j'avais de m'installer, de faire venir ma famille. Le visa qui prend moins de temps à obtenir, c'est le visa touristique. Tu travailles et par la suite, tu peux l’appliquer pour demander un permis de résidence permanent", ajoute-il conscient de son retour imminent au Cameroun.



Pour sa part, le fondateur de Vision Canada Immigration de préciser " Dans les faits, en réalité, j'aimerais rappeler à tout le monde que pouvoir transformer un visa visiteur en visa de travail, c’était, en fait, une exception. Ce n’était pas la règle. Aucun autre pays au monde ne le fait. Il y avait déjà beaucoup de moyens de venir au Canada et cela existe toujours", explique Christian Yopa. Toutefois, il rassure en ajoutant que le Canada, " qui fait face à une pénurie de travailleurs dans des secteurs comme le bâtiment, restera une terre d'immigration".



Il faut rappeler que la politique permettant à des étrangers munis d'un visa visiteurs de demander, une fois sur le sol canadien, un permis de travail temporaire, a été

prise en 2020. L'objectif était " d'aider les voyageurs bloqués au Canada à cause des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, notamment ceux dont le visa de travail était arrivé à expiration mais qui ne pouvaient pas quitter le Canada".