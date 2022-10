Campagne de reboisement 2022 : 5.500 arbres plantés dans la commune de Thiénaba

L'Agence Sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte (ASRGMV), les eaux, forêts et chasses en collaboration avec le ministère de l'environnement et du développement durable et de la Sonatel étaient à Thiénaba pour la plantation de 5. 500 arbres. Les 5.000 arbres plantés dans la commune de Thiénaba sont des arbres fruitiers (Mangue, goyave, corossole, papaye, citron) et seront plantés dans les domiciles des 38 villages que compte la commune des Seck. Cette initiative du ministère de l'environnement en partenariat avec l'ASERGMV contribue à lutter contre la pauvreté et participe notamment à l'économie et permet de créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes. L'occasion a été saisie par le colonel Gora Diop pour revenir sur la perte du sol sénégalais estimée à un milliard FCFA par an. Car selon lui, "d'habitude les gens ne reboisent qu'en période hivernale. Mais avec l'ASERGMV, on veut prouver qu'il est possible de reboiser du 1er janvier au 31 décembre".

Le colonel Gora Diop a également tenu à inviter les populations à entretenir ces plants en guise de contribution pour la reforestation. Mieux, dira-t-il, ils ont donné un nom à chaque plant. Ce qui, selon lui, est une initiative qui va encourager les populations à entretenir ces arbres. La porte-parole de la Sonatel, Coura Sow, pour sa part, a mis l'accent sur les changements climatiques. Aussi, selon elle, la reforestation est un des maillons essentiels dans le cadre de la Responsabilité sociale de l'entreprise (Rse). C'est pourquoi, explique-t-elle, nous travaillons avec l'ASERGMV dans le cadre de la protection de l'environnement pour appuyer les jeunes et les femmes dans leur autonomisation. D'après Coura Sow, "l'arbre joue un rôle essentiel dans le développement économique, social et environnemental".