Campagne de reboisement 2022 : 1.000 arbres plantés dans la forêt classée de Mbao.

Une journée de reboisement a été organisée au niveau de la forêt classé de Mbao, ce Samedi 20 Août 2022.



Très sensible aux problématiques d'ordre environnementales, le Club RCDM a reboisé 300 plants d'anacardier et 700 plants d'eucalyptus, sur plusieurs hectares pour redynamiser l'arboretum de la forêt classée de Mbao.



"La première sur sept axes majeurs est basée sur l’environnement, une activité de reboisement pour la forêt classé de Mbao. C'est une très belle action de voir participer nos enfants et proches parents pour célébrer l'environnement. L'arbre est un symbole de vie, de l'espérance pour notre jeunesse", a indiqué Rabih Fakih, Président du RCDM.



Le club a bénéficié également de l'appui de la direction des Eaux et Forêts pour cette activité de reboisement.

Le lieutenant Yacine Ndiaye qui était présente n'a pas caché sa satisfaction.



"C'est un réel plaisir de voir des jeunes mèner ce genre d'activités. Le reboisement doit se faire pendant la saison des pluies, tout comme en saison sèche", a- t-elle développé...