Campagne agricole 2025 : Le PM mobilise les acteurs et annonce une subvention de 130 milliards de francs CFA

Le conseil interministériel sur la campagne de production agricole 2025 s'est tenu ce mardi sous la présidence du Premier ministre. Des mesures à prendre ont été définies, notamment sur les dispositions appropriées, en relation avec le ministre chargé de l’Agriculture, pour faciliter la mobilisation par les opérateurs des financements adéquats pour la campagne de production agricole 2025. Le chef du gouvernement charge le ministre des Finances d’inscrire au budget les montants requis pour la subvention de 130 milliards de francs CFA accordée pour la campagne de production agricole 2025 et d’entreprendre les concertations nécessaires avec l’Association Professionnelle des Banques et Établissements financiers du Sénégal (APBEFS), l’Association professionnelle des institutions de microfinance, La Banque agricole (LBA), la BNDE, les institutions de microfinance et la BCEAO, en vue de leur implication renforcée dans le financement de la campagne de production agricole 2025.