Caisse de dépôts et consignations : Pape Djibril Fall a remis sa caution pour la présidentielle

Le président du mouvement « Les Serviteurs » et de la coalition « Pape Djibril Fall President » a reçu sa quittance après son passage à la caisse de dépôts et consignations cet après-midi. C’est une délégation composée de plus de 30 personnes ( de jeunes, de cadres, de sages et de responsables) qui était conduite par la secrétaire nationale chargée des élections, Mme Penda Dieng.







En déposant ses 30 millions de francs CFA, le jeune candidat déclaré à la présidentielle de 2024 prend ainsi ses marques en perspective de ce rendez-vous électoral déterminant. Il s’agira dès lors de se projeter vers l’autre épreuve fatidique devant les 7 sages du conseil constitutionnel.







Cheikh S. FALL