CRD préparatoire du Gamou de Médina Baye : Plus de 800 éléments de la police mobilisés, le COMAF espère un Gamou sans couacs

Un comité régional de développement consacré aux préparatifs du Gamou international de Médina Baye s'est tenu, ce mardi à la maison des hôtes communément appelée ''Keur Gane" dans la cité religieuse.

Cette rencontre présidée par le gouverneur de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt, a été une occasion pour les autorités territoriales et le comité d'organisation de se pencher sur les dispositions à mettre en œuvre pour un bon déroulement de cet événement religieux qui draine chaque année des millions de fidèles.

Pour la couverture sécuritaire

Le commissaire central a pris l'engagement d'assurer une bonne couverture sécuritaire de l'événement en mobilisant plus de 800 éléments. Un poste avancé avec une quarantaine d'éléments sera également mis en place à 10 jours du Gamou pour assurer en amont la sécurité à Médina Baye. La sécurité routière sera aussi assurée en complémentarité avec la gendarmerie avec un plan de circulation bien défini pour rendre plus fluide le déplacement dans la commune de Kaolack.

L'électricité sera aussi renforcée avec la mise en service de deux nouveaux postes pour régler le problème de baisse de tension. Pour ce qui est de la fourniture de l'eau, le forage F4 a été récupéré. Ce qui va permettre de régler les problèmes liés à l'approvisionnement en eau.

En ce qui concerne l'arrivée des pèlerins insulaires (îles du Saloum), des mesures fortes seront mises en œuvre en collaboration avec les autorités compétentes pour faciliter leur arrivée à Kaolack. Les opérateurs de téléphonie mobile ont été priés de faire de leur mieux pour améliorer la connectivité à Médina Baye et ses environs. La santé ne sera pas en reste pour assurer la couverture sanitaire des pèlerins, a assuré l'exécutif régional.

Prenant la parole, Serigne Aliou Cissé Niang, président de la Jamyatou Ansarud'Din nationale et coordinateur du comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda (COMAF), s'est réjoui des engagements pris par les autorités et les chefs de service pour la réussite du Gamou de Médina Baye 2025. ''Avec tous les engagements pris, nous osons espérer qu'il n'y aura pas de problèmes majeurs lors du Gamou international de Médina Baye'', a-t-il dit avant de souligner la particularité de cette année avec la tenue du Gamou en plein hivernage. ''Plusieurs quartiers qui entourent Médina Baye font face à des problèmes d'assainissement. C'est le cas à Fass Cheikh Tidiane, Darou Rahmaty, la partie Est de Médina Baye. Et ce sont ses quartiers qui accueillent les invités parce que Médina ne peut accueillir tout le monde. Donc, c'est pour nous une occasion d'attirer l'attention des autorités et de leur demander de venir en aide à ces quartiers là...'', a-t-il conclu.