COP28/ Grande Muraille verte: Le Président Macky Sall sur les objectifs: " Nous voulons protéger 500 000 hectares de forêts, réaliser 500 000 hectares de plantations diverses...".

" L'Union africaine, dans le cadre de ses efforts pour lutter contre la crise du changement climatique, a lancé l'initiative de la Grande Muraille verte en 2007 pour combattre la désertification en restaurant la biodiversité dans la zone sahélo saharienne de Dakar à Djibouti sur près de 8000 km. Des progrès ont été réalisés mais il y a encore un énorme écart entre ce qui a été planifié et ce qui a été réalisé", a déclaré le Président Macky Sall lors du Panel présidentiel sur la Grande Muraille verte( COP28).



" Pour y remédier, il faut: - Accélérer la mise en œuvre du changement climatique et du développement résilient de l'Union africaine en faisant appel aux sources de financement publics et privés; combattre la désertification qui est l'objectif de la Grande Muraille Verte en restaurant la biodiversité dans la zone sahélo saharienne de Dakar à Djibouti sur près de 8000 km et en soutenant des activités agrosylvopastorales ; Souligner la nécessité de garder le focus sur cet objectif par souci d’efficacité, en ne dispersant pas nos efforts et nos moyens par souci d’efficacité ; Rappeler que l’action de mise en œuvre de la GMV nécessite d’abord une mobilisation soutenue des pouvoirs publics, des gouvernements locaux, des communautés de bases surtout en milieu rural et des organisations de la société civile engagées dans la lutte pour la préservation de l’environnement ;

Souligner que si l’initiative autour de la Grande Muraille Verte est désormais connue dans l’agenda international, et que des annonces de contributions financières ont été faites, c’est surtout l’action diligente et pragmatique sur le terrain, au plus près des populations, qui fera la différence ; Inviter le secteur privé à soutenir davantage la réalisation de la GMV dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise", a-t-il ajouté.



Le chef de l'État de lister les " efforts déployés par le Sénégal". " Conception d’un Plan d’Investissement Prioritaire Décennal ;

Elaboration d’un modèle de contrat plan territorial avec les autorités administratives et les élus locaux, afin que les populations cibles s’approprient les initiatives et projets de mise en œuvre de la GMV ; Au titre de notre Contribution Déterminée Nationale, nous voulons protéger 500 000 hectares de forêts, réaliser 500 000 hectares de plantations diverses et réduire à hauteur de 90% les superficies vulnérables aux feux de brousse ; en 2021, contribution volontaire de 400 millions FCFA (environ 800 000 dollars) en appui à l’Agence panafricaine, en plus de ses cotisations statutaires".