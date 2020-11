COOPÉRATION ENTRE ZIGUINCHOR ET LES ÉMIRATS ARABES UNIS : Abdoulaye Baldé appelle les investisseurs Emirati à investir en Casamance.

Après avoir annoncé la visite de l’ambassadeur du royaume des Émirats Arabes Unis à Ziguinchor, le maire de la ville a reçu ce week-end, Son Excellence Hamad Saeed ALZAABI à Ziguinchor. L’objet de la visite est plus que diplomatique.



Le maire de ville, par ailleurs député à l’Assemblée nationale, Abdoulaye Baldé a profité de la présence de la forte délégation Émirati pour lancer un message aux investisseurs de son Émirat à aller investir en Casamance.



Le prétexte, selon Abdoulaye Baldé, est que la Casamance regorge de plusieurs potentialités pas encore exploitées. « Nous sommes une région touristique, une région avec beaucoup de potentialités. Et Dubaï est le plus grand investisseur du monde. Par conséquent, je vous invite Monsieur l'ambassadeur à faire venir les investisseurs des Émirats Arabes Unis pour qu'ils viennent investir dans l'agriculture, le tourisme, etc... » souligne le maire de Ziguinchor.



Auparavant, Abdoulaye Baldé et son hôte se sont rendus à la grande mosquée de Ziguinchor pour faire l’état des lieux afin de réhabiliter entièrement cette mosquée qui a traversé plusieurs générations. Ce sont les Émirats Arabes Unis qui ont financé entièrement le montant des 100 millions pour la réhabilitation de la mosquée.



Les deux autorités et leurs délégations se sont rendus au quartier de Goumel pour inaugurer un poste de santé et une mosquée. Puis, se sont rendus au village natal du maire de Ziguinchor, Darsalam dans la Commune de Nyassia pour également inaugurer un forage dont la construction est engagée par le Maire de Ziguinchor toujours avec l'appui des Émirats Arabes unis.



Dans la foulée, Abdoulaye Baldé a annoncé la réhabilitation et la création d'autres infrastructures à caractère sportif, éducatif et culturel.