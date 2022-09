CONVENTION DU BAOL / Les meilleurs bacheliers de la région de Diourbel primés devant les autorités religieuses, politiques et administratives.

Pour primer les meilleurs bacheliers de la région de Diourbel, la Convention du Baol a mobilisé plusieurs personnalités religieuses, politiques et administratives de l’agglomération.



Étaient notamment présents à la cérémonie, Oumar Ndiaye, adjoint au gouverneur, Serigne Mame Mor Mbacké Mourtadha, personne morale de Al Azhar, Serigne Moustapha Mbacké Gaïndé Fatma, Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ, le maire de Mbacké Gallo Bâ, Serigne Fallou Mbacké, actuel Président du Conseil départemental de Mbacké, Momar Lissa Ndiaye etc… Le parrain de l’événement, Serigne Abdourahmane Mbacké de Darou Khoudoss, était fortement représenté.



Pape Fall, Président de la structure et initiateur de la cérémonie, a ainsi procédé à la remise de récompenses à côté de ses invités non sans manquer d’annoncer la construction d’une maison d’accueil pour malades de 344 chambres.



Cette maison, précisera t-il, servira d’escale aux patients de l’hôpital Ahmadoul Khadim, géographiquement excentré, le temps d’être pris en charge. L’homme d’affaires s’engagera avant de terminer, à mettre sur la table une enveloppe de 100 millions de francs pour les besoins de la préparation de l’édition 2023 de l’événement.