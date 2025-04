CJRS : Mamadou Diagne, journaliste à la RTS, élu nouveau président

La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) a élu un nouveau président ce samedi lors de son Assemblée générale. Après deux années à la tête de l'organisation, Migui Marame Ndiaye passe le relais à Mamadou Diagne, journaliste et chef de Desk digital à la RTS.





Élu huitième président de la CJRS, Mamadou Diagne a exprimé sa volonté de "poursuivre la dynamique de la convention tout en y insufflant un vent de nouveauté". Lors de son discours d'investiture, il a déclaré : "Le mandat que j'entame aujourd'hui s'inscrit résolument dans une double dynamique : la continuité et l'innovation."



Cette élection ouvre une nouvelle phase pour la CJRS, qui conserve son objectif fondamental : promouvoir un journalisme jeune, rigoureux et engagé, malgré les défis structurels du secteur médiatique.





Migui Marame Ndiaye, le président sortant, a dressé un bilan positif de son mandat, mettant en avant le travail collectif et la résistance de l'organisation. "Ce que nous avons bâti ensemble, aucun vent ne pourra l'emporter", a-t-il affirmé, adressant ainsi un message de soutien à une profession confrontée à des difficultés économiques et à des lacunes dans la formation.