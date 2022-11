CICAD : Le président Macky Sall annonce l’institution d’un Prix du Président de la République pour le Récital du Saint Coran.

"En venant à cette rencontre historique, je souhaite, qu’ensemble, nous poursuivions le legs des anciens pour que les daara, alliant tradition et modernité, jouent pleinement leur rôle dans la société, et continuent d’être des remparts contre l’extrémisme. Du reste, les performances de nos jeunes filles et garçons dans les compétitions internationales de la Oumma islamique, doivent davantage nous motiver dans notre engagement au service de nos daara. Il me plait de rappeler ici les consécrations de : Ndombor SENE, en 2016 en Malaisie ; Mouhamed Moudjtaba DIALLO et Sokhna Mame Diarra NGOM, en 2017 en Malaisie ; Sokhna Maimouna LO, en 2018 à Dubaï ; Mouhamed Mahi TOURE, en 2021 au Maroc. Et récemment, Sokhna Ndatté CISSE, lauréate du Premier Prix du récital du Saint Coran en octobre dernier à Dubaï", s'est-il félicité.

Face à la communauté des Daara, le président Macky Sall de faire part d'une bonne nouvelle. "Dans le même esprit, pour créer une émulation au plan national et aider à une préparation optimale de nos candidats et candidates, je suis heureux d’annoncer l’institution d’un Prix du Président de la République pour le Récital du Saint Coran". Avant de s'engager à poursuivre son projet de modernisation des daara. "En outre, je reste déterminé à poursuivre la modernisation des daara, afin qu’ils puissent s’adapter aux réalités de leur temps en gardant leur vocation traditionnelle d’éducation et de formation".