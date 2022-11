CDM/ Fan-Zone au monument de la renaissance : La Rts et SD Consulting prêts pour faire vibrer le 12e Gaïndé !

Le Sénégal va entrer en lice cet après-midi face à la Hollande pour la phase de groupe de la coupe du monde des nations. Un match qui s’annonce alléchant devant les supporters sénégalais qui veulent encore vibrer au rythme de la coupe d’Afrique des nations qui a vu les lions de la Téranga être sacrés champions. Pour cette coupe du monde, la Rts et le SD Consulting l’ont refait ! Avec ce partenariat pour la retransmission des matchs de la compétition mondiale de football, des Fan-Zone sont encore organisées et le monument de la renaissance Africaine accueille encore les supporters. Ce matin, le disposition est déjà sur place pour le match Sénégal Vs Pays Bas à partir de 16h. Dakaractu, a fait un tour sur les lieux pour voir les dispositifs sur place.