CDM 2022/ Défaite des lions face aux Pays-Bas: Les avis critiques des supporters

D’entrée, le Sénégal a été battu par l’équipe de la hollande au bout d’un match physique et rythmé surtout en premier mi-temps. Louis Van Gaal, l'entraîneur des Pays-Bas, sort victorieux de son premier match devant Aliou Cissé (2-0) au bout du temps règlementaire. Au niveau du monument de la renaissance africaine, c’est la surprise pour certains supporters venus en masse soutenir l’équipe nationale du Sénégal. D’autres, par contre, récusent les changements qui ont été opérés par le coach Aliou Cissé et optent pour un jeu plus offensif lors des prochains matchs qui seront décisifs contre le Qatar et l’Equateur.