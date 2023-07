CBV : à l’aide d'un couteau, le livreur M. Ndiaye perfore doublement son collègue et prend 6 mois ferme.

Loin de la récurrence des accidents mortels, les livreurs à moto peuvent souvent se confronter à une concurrence violente. Lorsqu’il s’agit de livraison, les conducteurs de ces motos appelé ‘’Tiak Tiak’’ et qui grouillent dans les artères de Dakar peuvent en venir aux mains avec une violence inouïe. C’est le cas des nommés M. Ndiaye et K. Diagne qui ont eu un accrochage ayant découlé sur des coups et blessures volontaires au préjudice du dernier nommé.



L’affaire a été traînée, ce matin, à la barre du tribunal correctionnel. En effet, le faits remontent à la fin juin lorsque les deux collègues se sont donné en spectacle pour une offre clientèle, chacun des deux voulant exécuter le service. Il ressort des débats d’audience qu’après une course poursuite, K. Diagne a eu la chance d’échapper à un homicide volontaire. Plaignant, il a été poignardé dans le dos et au bras par son antagoniste, M. Ndiaye, attrait devant le juge pour répondre du délit de détention d’arme blanche sans autorisation et coups et blessures volontaires.



« J’ai un ami qui avait son client et m’a proposé de l’amener. C’est ce qui est à la base du problème. Nous nous sommes battus avant qu’il ne parte chercher un couteau dans la malle de sa moto. Il m’a attaqué le premier et je me suis défendu », a expliqué M. Ndiaye, mis en cause dans ce dossier.

« Sais-tu combien de perforations tu lui a infligé? », lui demande le juge. Le prévenu suppose.



« Je l’ai poignardé sur le dos », a-t-il répondu. Afin de lui permettre de prendre bien conscience de son acte, le juge lui exhibe la photographie des blessures par arme blanche, un couteau que M. Ndiaye avait par devers lui. Elle montre une double blessures au dos et au bras du plaignant. « Est-ce toi l’auteur de ces blessures ? », a ajouté le président du tribunal.

Affirmatif répond M. Ndiaye qui s’explique.

« Je n’avais qu’un seul couteau mais lui, il en avait deux (2). J’ai acheté le mien à 1000FCFA, c’était pour me défendre parce qu’il me provoquait avec un couteau », a-t-il déclaré. Poursuivant, il raconte comment les faits se sont produits.



« J’étais sur ma moto en partance aux Hlm et il m’a suivi pour tenter de me poignarder. Je l’ai esquivé avant de lui asséner le couteau que je détenais », a-t-il confié. Mais d’après le procureur qui s’appuie sur le PV d’enquête, c’est le contraire qui s’est produit et que c’est M. Ndiaye qui a suivi le plaignant avant de le poignarder à deux reprises sur le dos et sur le bras alors qu’il conduisait.



Le maitre des poursuites a relevé la constance dans les faits. Il a demandé une sanction sévère à l’endroit du prévenu pour qui, la culpabilité ne souffre d’aucun doute.



Pour la défense, son client était dans une posture de légitime défense et a fondé son argumentaire sur le fait que M. Ndiaye est un délinquant primaire et n’a jamais eu maille à partir avec la justice. La robe noire a plaidé pour une application bienveillante de la loi pénale à son encontre.



Rendant son verdict, le tribunal a reconnu M. Ndiaye coupable des faits qui lui sont reprochés. Il l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement ferme.