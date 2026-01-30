CAN 2025 / Maroc vs Sénégal : « J’ai ressenti de la fierté et du soulagement après mon but (Pape Guèye)

Sous une pression extrême en finale de la CAN 2025 face au Maroc, le Sénégal a décroché sa deuxième étoile grâce à Pape Guèye, auteur de l’unique but d’un match électrique et tendu.



Dans un entretien accordé à Brut, le milieu de Villarreal est revenu sur l’intensité de ce moment historique. « On le voit sur ma célébration, tu vois. Il y a de la fierté, il y a du soulagement », confia-t-il, évoquant l’émotion ressentie au moment de voir son tir finir au fond des filets.



Au-delà de l’exploit individuel, Pape Guèye insiste sur la dimension collective : « C'est vrai que je marque ce but en finale, mais il faut souligner le travail du staff, du coach, des joueurs qui m'ont mis dans les bonnes conditions », une reconnaissance qui illustre l’état d’esprit d’un groupe soudé, resté solide malgré la pression populaire et médiatique.



Le joueur rappelle également la philosophie des Lions : « Peu importe comment on joue, si on gagne à la fin, on aura tout oublié. »



Héros d’une finale historique, Pape Guèye s’impose désormais comme l’un des symboles majeurs du sacre sénégalais.