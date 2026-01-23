Sadio Mané accueilli triomphalement par ses coéquipiers à Al Nassr

Le meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des nations édition 2026 a fait son retour à Al Nassr. Sadio Mané a été chaleureusement accueilli avec les honneurs par Cristiano Ronaldo, ses autres coéquipiers et les membres du staff de son club.
Autres articles
-
[ Contribution] Le But de la Finale
-
Passation de service : le CNG de Malick Ngom laisse 39 millions FCFA à la Fédération
-
Scène surréaliste après la finale Sénégal - Maroc : Le corps arbitral remercie Sadio Mané comme un sauveur
-
Lutte : Malick Ngom passe le relais ce jeudi à Bira Sène pour conduire la nouvelle Fédération
-
Finale de la CAN 2025 : quand l’impartialité devient un impératif politique mondial