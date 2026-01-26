CAN 2025 : après la finale sous tension, le Sénégal et le Maroc face au spectre des sanctions disciplinaires très attendues


La finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée au Maroc, restera comme l’un des épisodes les plus tumultueux du football africain contemporain. Sacrée championne d’Afrique au terme d’un match à haute intensité, l’équipe nationale du Sénégal se retrouve pourtant au cœur d’une tempête disciplinaire et politique, nourrie par des incidents de jeu, des contestations arbitrales, des débordements en tribunes, aux abords de la pelouse et surtout une sortie médiatique sans précédent du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall.

Une semaine après le sacre des Lions de la Téranga contre le pays hôte, cette finale fait encore parler dans la presse locale, internationale et surtout dans les réseaux sociaux. Face à une menace de sanctions très attendue, le peuple sénégalais et les amoureux du football retiennent leur souffle en attendant la décision de la commission disciplinaire de la CAF.
 
Mbaye Jacques Diop, journaliste, analyste sportif et ancien conseiller technique en communication au ministère des Sports, nous livre son analyse face à cette décision qui pourrait fortement impacter la sélection sénégalaise lors des échéances prochaines. Pour l’ancien conseiller technique en communication au ministère des Sports, « la CAF dispose d’un arsenal disciplinaire suffisamment large pour sanctionner aussi bien des individus que des fédérations. Selon lui, le geste le plus sensible demeure la sortie temporaire des Lions du terrain, ordonnée en signe de protestation après l’octroi d’un penalty en faveur du Maroc. « Le sélectionneur Pape Thiaw s’expose à une suspension de plusieurs matchs, car le règlement est très clair sur toute instruction conduisant à l’interruption volontaire du jeu », souligne-t-il.
 


Au-delà du staff technique, l’instance continentale pourrait également sanctionner certains joueurs sénégalais pour avoir quitté la pelouse sans autorisation ou retardé la reprise du match. Des amendes financières visant la FSF, des matchs à huis clos, voire des restrictions de déplacement pour les supporters sénégalais figurent aussi parmi les options étudiées. Toutefois, l’analyste nuance : « Le fait que les joueurs soient revenus sur le terrain avant la fin de la rencontre est un élément atténuant majeur. La commission de discipline prendra en compte les rapports de l’arbitre, de l’observateur du match et des responsables de la sécurité avant toute décision ».

La CAF, appuyée par la FIFA, a déjà qualifié les comportements des joueurs et officiels sénégalais « d’inacceptables ». Pour Mbaye Jacques Diop, ces réactions traduisent la volonté des instances de « réaffirmer leur autorité et de préserver l’image des compétitions africaines ». Il n’exclut cependant pas des sanctions mesurées, rappelant que « dans d’autres contextes similaires, notamment hors d’Afrique, les décisions ont parfois été moins sévères ».

Mais la controverse a pris une autre dimension avec la sortie virulente d’Abdoulaye Fall. Le président de la FSF a dénoncé une supposée mainmise du Maroc sur la CAF, critiquant l’arbitrage, la désignation tardive de l’officiel du match, les conditions d’hébergement, la sécurité, l’accès limité aux billets et les conditions d’entraînement imposées à la délégation sénégalaise. Des propos qui, selon Mbaye Jacques Diop, « relèvent davantage de l’affirmation que de la simple accusation », tout en reconnaissant qu’ils sont « politiquement explosifs ».

« Ce type de déclaration risque de tendre durablement les relations entre la FSF, la CAF et la Fédération royale marocaine de football », avertit-il, estimant néanmoins que « la CAF et la FIFA ne peuvent pas balayer ces propos d’un revers de main sans enquête approfondie ». L’analyste rappelle également que ces déclarations ont été publiquement contredites par le ministère sénégalais des Affaires étrangères, illustrant une dissonance institutionnelle inhabituelle.

Par ailleurs, Mbaye Jacques Diop attire l’attention sur des faits survenus côté marocain durant la finale. Les agissements de certains ramasseurs de balles et joueurs marocains, notamment autour de la serviette du gardien sénégalais Édouard Mendy, sont jugés « contraires à l’esprit du fair-play ». « Ces actes ne sont ni anodins ni isolés. Les images suggèrent une stratégie de déstabilisation qui mérite d’être sanctionnée », affirme-t-il, plaidant pour des sanctions individuelles et, le cas échéant, des amendes à l’encontre de la Fédération marocaine.

Alors que la CAF et la FIFA promettent une procédure disciplinaire rigoureuse, l’affaire dépasse désormais le cadre sportif. « Cette finale a révélé des failles structurelles dans la gouvernance du football africain et une crise de confiance entre les acteurs », analyse Mbaye Jacques Diop. Les décisions à venir seront donc scrutées comme un test majeur de crédibilité pour les instances dirigeantes, dans un contexte où le Sénégal, malgré son sacre continental, se retrouve au centre d’un bras de fer institutionnel aux répercussions durables.
 
Lundi 26 Janvier 2026
Alain Bonang



