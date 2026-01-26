Face à face explosif : Ibro Nadio crée une ambiance électrique pour Amanekh et Talfa, ...

Comme à son habitude, Albourakh a offert une soirée riche en émotions au CICES, portée par l’animation d’Ibro Ndio. Les face à face des grandes affiches : Talfa vs Amanekh, Ndiaga Dolle vs Zambala, Ordinateur vs Diaw 2, Tyson 2 vs Tony Jr – ont électrisé le public, sans oublier les combats préliminaires. Dans une ambiance festive et spectaculaire, les lutteurs ont montré leur détermination, confirmant que le 1er février s’annonce comme un rendez vous incontournable de la saison de lutte.
