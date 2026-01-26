Face à face au CICES : Ordinateur reste très calme face à Diaw 2 " Dou ay wakh moy…"

Grand champion de la lutte simple, Ordinateur s’apprête à disputer sa deuxième affiche en lutte avec frappe après sa défaite face à Ndiaga Dolle. Les spécialistes avaient relevé un manque d’expérience comme principal facteur de son KO. Cette fois ci, face à Diaw 2, Ordinateur assure avoir tiré les leçons de ses erreurs et promet un combat engagé. Calme et posé lors des échanges, il a laissé son adversaire s’exprimer, affichant une sérénité qui pourrait traduire une confiance retrouvée.