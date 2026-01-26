Culture : la Biennale de l’art africain contemporain prévue du 19 novembre au 19 décembre 2026

La 16ᵉ édition de la Biennale de l’Art africain contemporain se tiendra à Dakar du 19 novembre au 19 décembre 2026, a annoncé le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme dans un communiqué de presse.



Selon la note, cet événement de prestige, reconnu comme l’une des principales manifestations artistiques au monde, constitue une plateforme majeure de célébration de la richesse et de la diversité de la création africaine et de ses diasporas.



Le ministère souligne également que cette prochaine édition, organisée à la suite des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ), s’inscrit dans la dynamique exceptionnelle de l’année 2026, confirmant ainsi la vocation de Dakar comme ville créative et capitale africaine des arts, de la culture et de la jeunesse.



À cet effet, assure la tutelle, toutes les dispositions sont prises afin de garantir le succès de ce rendez-vous culturel d’envergure internationale, qui participe pleinement à la stratégie de rayonnement et de souveraineté culturelle du Sénégal.

