Fils de Balla promet un combat fatal contre Thiatou Yoff : « Khekh Beurré, lu mu bëgg rekk... »

Le face à face entre Fils de Balla et Thiatou Yoff, tenu hier au CICES, a donné un avant-goût électrique de leur futur affrontement. Sous les yeux de nombreux supporters, les deux lutteurs se sont lancés des défis dans une ambiance survoltée. Longtemps évasif sur certaines questions, le poulain du Lion de Guédiawaye a fini par répondre avec assurance, affirmant avoir minutieusement préparé son combat et se disant prêt à démontrer sa jeunesse et sa détermination. Une déclaration qui intervient après sa récente victoire face à Lac Rose. De son côté, Thiatou Yoff aborde ce duel avec confiance, fort de son succès contre Jacob Baldé, promettant ainsi un combat très disputé.

