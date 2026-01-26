Face à face tendu : Talfa défie Amanekh sans montrer la moindre crainte « Taxawal ni… Do touss … »

Le duel entre Talfa le Gameur et Amanekh s’annonce comme l’une des affiches majeures du 1er février. Après un retour remarqué dans l’arène, Amanekh sait qu’il devra faire preuve de prudence face à Talfa, le poulain du Roi des arènes. Ce dernier, en quête de renaissance après deux défaites successives contre Youssou Ndour et Pokola, promet un retour en force. Longtemps restés dans l’ombre, les deux lutteurs nourrissent un duel chargé de suspense, où chaque détail pourrait faire basculer l’issue du combat.