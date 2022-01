CAN 2022 / Idrissa Gana Guèye optimiste : "On espère que cette fois-ci sera la bonne..."

"À nous de faire le maximum sur le terrain..." Idrissa Gana Guèye, n'a pas fait de détour au moment de se prononcer sur la manière dont le Sénégal doit aborder la CAN. Pour sa 4ème participation à la Coupe d'Afrique, le milieu défensif du PSG reste optimiste. "On espère que cette fois-ci sera la bonne..." Interpellé sur le fait qu'il s'agissait peut-être de sa dernière compétition africaine sous le maillot national, il a préféré rester sur l'instant présent, rappelant que la CAN se gagnera avec un groupe solidaire. "Une CAN ça se gagne avec un groupe..."