Burkina : le premier ministre Christophe Dabiré démis de ses fonctions

Le Président du Faso Roch Kaboré a mis fin mercredi aux fonctions du Premier ministre Christophe Dabiré et de son gouvernement, ce mercredi selon plusieurs médias Burkinabais visités par Dakaractu. Nommé au poste de Premier ministre le 21 janvier 2019, Dabiré était très décrié par l 'opposition au Burkina Faso. Cette dernière réclamait depuis plusieurs mois sa démission face à la montée des violences djihadistes de plus en plus meurtrières dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.