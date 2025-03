Burkina: l'armée accusée de massacres de civils, la junte nie

La junte militaire du Burkina Faso a nié samedi tout massacre de civils par l'armée dans l'ouest du pays en début de semaine, après la publication de vidéos d'exactions qui ont suscité l'indignation.



Ces vidéos, largement relayées sur les réseaux sociaux, montrent des dizaines de corps ensanglantés jonchant le sol, sans signe de vie apparent, les pieds et les mains ligotés, dans la zone de Solenzo (ouest).



Des hommes armés enjambent les corps au sol, pour la plupart des femmes, des enfants et des vieillards, et leur lancent des insultes.



"Le gouvernement regrette et condamne la propagation, sur les réseaux sociaux, d'images d'incitation à la haine et à la violence communautaire, et de fausses informations visant à mettre à mal la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans notre pays", a écrit le porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, dans un communiqué.



Vendredi soir, l'ONG Human Rights Watch (HRW) a appelé la junte au pouvoir depuis un putsch en septembre 2022 à "enquêter de manière impartiale et poursuivre de manière appropriée tous les responsables de ces crimes graves". Elle a dénombré 58 corps dans les vidéos, mais estime que le bilan pourrait être plus lourd.



"Les vidéos macabres d'un apparent massacre commis par des milices pro-gouvernement au Burkina Faso soulignent l'impunité systématique de ces forces", a affirmé Ilaria Allegrozzi, chercheuse spécialiste du Sahel citée dans le communiqué de HRW.



Selon une source locale contactée par l'AFP, "des familles entières" de Peuls ont été "massacrées" près de cette localité entre le 10 et le 11 mars.



La communauté peule est régulièrement stigmatisée au Sahel, accusée de composer le gros des rangs des groupes jihadistes ou de collaborer avec eux.



Ces atrocités auraient été commises, d'après cette source locale, par des soldats du 18e BiR (Bataillon d'intervention rapide) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des milices civiles.



Les BiR ont été créés par le chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré, pour lutter contre les attaques jihadistes et vont voir leur nombre augmenter, selon une annonce des autorités vendredi. Aux côtés des VDP, ils sont régulièrement accusés d'exactions contre des civils.



"Cette vaste campagne de désinformation fait suite aux récents événements de Solenzo, travestis à souhait, pour discréditer nos vaillants combattants et faire peur aux paisibles populations", a déclaré samedi le porte-parole du gouvernement.



Il a ensuite donné la version des autorités: le 10 mars, "un poste avancé de VDP a été attaqué par des terroristes". Dans la riposte, "une centaine" de jihadistes ont été tués, selon le gouvernement, et d'autres se sont enfuis dans la forêt voisine.



Lors de leur contre-offensive, les VDP ont "découvert des familles composées de femmes, d’enfants, de vieilles personnes que les terroristes ont tenté d’utiliser comme bouclier humain", poursuit la même source, assurant que ces familles ont été "conduites sur un site provisoire pour une prise en charge humanitaire urgente".





- "Vidéos insoutenables" -



Dénonçant des "vidéos insoutenables", le mouvement de la société civile burkinabè Sens a estimé de son côté que "la lutte contre le terrorisme n'autorise pas tout".



"Comment peut-on justifier de telles expéditions punitives sur des populations faibles et sans défense dont le seul crime est leur appartenance à une communauté ethnique ?", demande ce mouvement, qui estime à 500 le nombre de civils tués depuis 2023 par les forces de sécurité et leurs supplétifs.



La société civile burkinabè prend rarement la parole, souvent réduite au silence par la répression de la junte contre toute voix critique.



En septembre, l'AFP avait rencontré plusieurs Peuls du Burkina, réfugiés en Côte d'Ivoire, qui avaient dénoncé les exactions des forces de sécurité dans diverses localités du pays.



"Chaque attaque jihadiste est suivie de représailles", a assuré un membre de cette communauté qui a fui la zone de Solenzo il y a un an, interrogé par HRW.



Le Burkina Faso est gouverné par une junte militaire arrivée au pouvoir par un putsch en septembre 2022 en promettant de rétablir la sécurité.



Ce pays sahélien est pris depuis 2015 dans une spirale de violences jihadistes qui a fait plus de 26.000 morts, dont la moitié depuis le coup d'Etat de 2022, selon l'ONG Acled qui recense les victimes de conflits dans le monde.