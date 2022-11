Budget Ministére du commerce 2023: " le MIN doit être source d'emploi pour les jeunes de Diamniadio..le marché de Rufisque et d'Arafat doivent être inscrits dans le PROMOGEM" (Souleymane NDOYE)

L'honorable député, Souleymane Ndoye, dans sa prise de parole, a tenu à félicit er le ministre Abdou Karim Fofana, pour son courage, son efficacité surtout quand il s'agit de mettre en œuvre une décision présidentielle. En effet, dira-t-il, "v ous avez su relever en concertation avec le ministre des finances, les services concernés et les partenaires, la délicate question de la baisse des prix malgré les informations sur tous les coûts de production dûs à beaucoup de facteurs. "

Souleymane Ndoye de rappeler que " depuis l'avènement du président Macky Sall, la maîtrise des prix et du panier de la ménagère n'avait jamais fait défaut malgré les chocs ( guerre, Covid ). Aujourd'hui Monsieur le ministre, vous disposez de beaucoup de leviers pouvant accompagner cette politique de maîtrise des prix. " À cet effet, le marché d'intérêt national peut être un de ces leviers. Selon lui, "c 'est un service de gestion des marchés dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants qui contribuent à l'alimentation et à l'organisation des circuits de distribution des produits agroalimentaires. L e MIN et la gare des gros porteurs sont désormais opérationnels ." Mais selon le responsable politique de Rufisque, ce service a besoin de l'accompagnement avec des mesures. Selon lui, "on doit interdire que les gros porteurs étrangers surtout marocains avec les fruits puissent dépasser le MIN de Diamniadio pour se retrouver à Castors dans des conditions d 'insalubrité . L e MIN est la première expérience d'un marché de cette envergure en Afrique de l’Ouest. Par conséquent, il doit jouer pleinement son rôle à l'image du MIN de Montpellier " En outre, l e marché d'intérêt national qu i est implanté à Rufisque " doit être mieux vulgarisé surtout pour les producteurs des Niayes qui ont des difficultés de stockage. Il doit être source d'emplois pour les jeunes de Diamniadio et du reste du département ", estime encore Souleymane Ndoye.

Dans un autre registre , il est revenu sur les sacrifices que les agents de l'ARN qui parcour e nt les régions en allant vers les producteurs dans les zones de production, avec de faibles moyens. " Ils sont très imaginatifs pour mettre en place des stratégies adéquates de commercialisation. L'ARN pilote la commercialisation de plus de 100 produits agricoles et pour chaque produit elle organise au minimum 3 à 5 réunions sans compter les tournées de suivi, ce qui nécessite Monsieur le ministre, beaucoup moyens. Le budget de cette agence est faible et il faut le renforcer pour faire de la commercialisation un levier de la production et réaliser l'autosuffisance alimentaire. Un produit comme la pomme de terre qui ne couvrait que deux mois dix jours en 2014 est maintenant à 10 mois pour montrer que l'accompagnement de vos services peut conduire à la maîtrise des prix ce qui serait dans la continuité des mesures sur la cherté de la vie . "Pour terminer, le responsable politique de Rufisque, a sensibilisé le ministre