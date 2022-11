Budget MSAS 2023 : Souleymane Ndoye liste les goulots qui étranglent l’hôpital Youssou Mb. Diop et plaide sa revalorisation.

À l’entame de son temps de parole, ce 23 Novembre 2022, pour le vote du budget du MSAS, l’honorable député Souleymane Ndoye a rendu un vibrant hommage à l’actuel ministre et à son prédécesseur « pour tous les défis relevés et menés, sous le management du Président Macky Sall, lors de la crise sanitaire Covid 19. » Après avoir listé toutes les réalisations du gouvernement du Sénégal de 2012 à nos jours et connaissant « la vision de son excellence le chef de l'État qui prône l'équité et sachant que dans le plan d'investissement sectoriel qu'il a validé, il est prévu la reconstruction de l'hôpital Youssou Mbargane sur le même site. » Le responsable politique de Rufisque de demander « à quand le démarrage des travaux de cet hôpital stratégique de par sa position ? » En effet, dira-t-il, « dans le cadre de leur ‘’Jokko ak Macky’’, des jeunes avaient posé le problème de la radiographie et séance tenante des instructions avaient été données, mais jusqu'à présent, la radio tarde à être livrée.

Aussi, on peut noter l'absence d'appareil de scanner et de mammographie, malgré les efforts entrepris, il existe aujourd'hui un service d'accueil d'urgence de 24 lits, projet que j'avais initié quand j'étais président du Conseil départemental avec l’enterprise GETRAN. Ce projet a été finalisé et équipé par EFFAGE. » Seulement, dira Souleymane Ndoye, « la structure sanitaire a un problème d'effectif (médecins, infirmiers d'état, sage-femme). Sous ce registre nous aimerions être accompagnés car les dépenses liées aux charges salariales des prestataires, surtout du personnel médical, le budget de 250 millions alloués à l'hôpital ne peut résoudre ce problème récurrent. Donc, nous faisons le plaidoyer pour le renforcement du personnel, car malgré que ce soit une compétence transférée, nos collectivités territoriales ne peuvent assurer la responsabilité d'une santé de qualité », a conclu Souleymane Ndoye.