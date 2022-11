Budget Enseignement Supérieur 2023 / Mamadou Moustapha Bâ : « Sur la période 2012 à 2023, là où on avait une hausse de 79 milliards Fcfa, sur la période récente, on a une hausse de 160 milliards 277 millions Fcfa! »

Prenant la parole, à son tour lors du vote de budget du ministre de l’enseignement supérieur, le ministre des finances et budget Mamadou Moustapha Bâ a informé sur l’état d’évolution du budget de l’enseignement de 2000 jusqu’à nos jours : « le budget en 2000 était de 23 milliards 082. En 2012, ce budget a été porté à 102 milliards 313 millions. Si on fait un calcul simple, on a une hausse de ce budget de 79 milliards 231 millions. Ça a été multiplié par 4,4. Sur la période 2012 à 2023, là où on avait une hausse de 79 milliards sur cette période récente, on a une hausse de 160 milliards 277 millions. Mais effectivement. Sur la période, ça a été multiplié par 20,23% comparativement à la période antérieure, où il avait été multiplié par 4,4%. Je vous rappelle la loi des grands nombres. Il est plus facile de multiplier un budget de 23 milliards que d'aller multiplier un budget de 102 milliards. Par contre, si on regarde l’évolution du budget de 2000 à nos jours il a été multiplié par 11,4. Le budget enseignement supérieur, quoi qu’on puisse dire, a évolué dans le temps, de 23 milliards en 2000 jusqu’à 262 milliards 591 millions aujourd'hui, montre que nous avons progressé... »