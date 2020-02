Braquages perpétrés entre Touba et Mbacké : Un membre de la bande interpellé...

Dans le cadre des investigations menées en vue de rechercher toutes personnes impliquées dans les braquages perpétrés entre Touba et Mbacké, le Commissariat Urbain de Mbacké, appuyé par les enquêteurs de la Direction de la Police Judiciaire, ont interpellé, mardi 04 février 2020, un individu soupçonné d’être un membre de la bande des malfaiteurs qui avait braqué la station « Mika Excellence » ex Elton, dans la nuit du 12 au 13 décembre 2019.



La perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir une pince, une lime, une paire de gang, un tournevis, une lampe torche, un disque dure, des téléphones portables de marque IPHONE 6.

Il a été placé en position de garde à vue et l’enquête se poursuit.





LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES

DE LA POLICE NATIONALE