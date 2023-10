Braquage à Thiès : Des malfrats à bord de pick-up défoncent le coffre-fort de l'épicerie de la station d'essence à angle Serigne Fallou et emportent avec eux plus de 5 millions FCFA

Une bande de malfrats à bord d'un pick-up blanc ont attaqué cette nuit du dimanche au lundi vers les coups de 3 heures du matin. Munis de marteaux et d'armes à feu ces malfrats ont défoncé la porte de l'épicerie de la station d'essence sise au quartier Angle Serigne Fallou avant de se diriger vers le coffre. À l'aide de marteaux, ils ont aussi dévalisé l'épicerie et défoncé le coffre-fort et emporté plus de 5 millions FCFA. Les cris et appels au secours des jeunes qui étaient à quelques mètres de la station d'essence n'ont presque pas empêché les malfrats de poursuivre leur salle besogne. Une enquête a été ouverte...