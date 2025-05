Bracelet en Or, coup monté, Cheveux naturels, arrestation express : l’incroyable vol d’un employé de l’AIBD trahi par son fétiche

C’est un scénario digne d’un film policier, mais bien réel, qui s’est joué sur le tarmac de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass. Un vol audacieux, un détail négligé, une enquête éclair, et un voleur trahi par… son propre bracelet fétiche.







Le samedi 10 mai 2025, vers 21h, I.J.B, employé modèle depuis 15 ans à la société 2AS, en charge du transport des bagages à l’AIBD, a franchi la ligne rouge. Profitant de l’effervescence autour du vol Air France AF 718 en provenance de Paris, le conducteur de rampe s’empare discrètement du butin d’une passagère, identifiée sous les initiales M.F.D., en fracturant deux de ses trois valises alors qu’il était chargé de les acheminer au tapis roulant.







Le coup est minutieusement préparé : bijoux en or, en diamant, en or blanc, bagues, bracelets, chaînes, boucles d’oreilles… et pas moins de 30 paquets de cheveux naturels. Un butin estimé à plusieurs millions de francs CFA, soigneusement glissé dans son sac personnel. Mais un détail anodin va tout faire basculer : I.J.B oublie son bracelet fétiche, marqué de ses initiales, dans l’une des valises.











Facebook, le début de la fin









De retour chez elle, la victime découvre avec stupeur le vol ainsi que la présence du bracelet. Loin de céder à la panique, elle décide d’exploiter cette piste. Une rapide recherche sur Facebook lui permet d’identifier le suspect, dont une photo en uniforme à côté d’un avion confirme l’identité. Elle retourne aussitôt à l’aéroport pour signaler le vol et transmettre les informations aux autorités compétentes.







Saisie, la Police spéciale de l’AIBD ouvre une enquête. I.J.B est rapidement interpellé. Il nie tout en bloc, prétend ne posséder aucun bracelet et ne pas avoir de compte Facebook. Mais la perquisition à son domicile, à Ouest-Foire, va tout changer.











Le butin retrouvé, les masques tombent









Les enquêteurs retrouvent dans une armoire 10 paquets de cheveux naturels, soigneusement rangés, ainsi qu’un sachet de bijoux identifiables par la victime. Face à l’évidence, le mis en cause passe aux aveux, reconnaît avoir volé les objets, et révèle même avoir revendu une partie des bijoux à un bijoutier du nom d’A.D, domicilié à Keur Ndiaye Lô, pour 200 000 francs CFA.







Les deux hommes sont traduits hier devant le Tribunal de grande instance de Mbour. Face au procureur, ils ont tenté de se défendre tant bien que mal, mais les faits sont accablants. En attendant le verdict prévu pour le mardi 27 mai prochain, I.J.B et son receleur ont été placés sous bracelet électronique.