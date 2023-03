Boxe / Championnat d’Afrique Zone II : le Sénégal remporte 06 médailles d’or et se projette vers les JO

Le championnat d’Afrique Zone II de boxe a été clôturé dimanche 12 Mars 2023 à Diamniadio.

Souleymane Mbaye, président de la ligue sénégalaise professionnelle de boxe tire un bilan plutôt satisfaisant des performances de l’équipe nationale du Sénégal. « Sur le bilan technique, on a montré qu’on avait du talent car on a pu reproduire ce qu’on avait fait l’année dernière. Mais au delà de ça, on voulait le reproduire au Sénégal pour que les sénégalais soient fiers de nous et on l’a fait. On a remporté plus de six médailles d’or et maintenant on vise les jeux olympiques parce qu’à l’échelle internationale je pense que l’Afrique, voire le Sénégal, est prêt à remporter des médailles. Les talents sont là. Les possibilités sont là et je pense encore ce soir qu’on a pu le démontrer en remportant des médailles », a-t-il révélé. À l’en croire, il reste du travail à faire. « On en est conscient. Mais on n'a pas eu honte et on n'a pas eu peur surtout de le refaire au Sénégal et voilà deux ans consécutifs que l'on gagne des médailles et toujours le même nombre de médailles d’or. Pour le pourcentage de réussite on peut dire que c’est très bon, mais on a eu des catégories poids lourd où on n'a pas pu avoir d’adversaires. Ce sont des médailles en moins. Mais dans l’ensemble c’est très bien en qualité », ajoutera ce dernier. Un avis bien partagé par le président de la Fédération sénégalaise de boxe qui n’a pas manqué d’étaler sa satisfaction face aux performances des équipes africaines.

Selon Mamadou Mamour Sène, le président de la Fédération sénégalaise de boxe, « on a vu des équipes très bien préparées qui sont venues pour prendre le titre. C’est le cas de la Guinée Conakry qui est arrivée deuxième derrière le Sénégal. C’est une réelle satisfaction en bilan sportif. La boxe africaine revient de loin car après 37 ans, il ne faut pas espérer un championnat d’Afrique dans l’immédiat. Il faut se préparer. L’année prochaine on va oser l’Afrique », a annoncé ce dernier lors de la cérémonie de clôture de ce championnat qui a regroupé des pays comme le Togo, le Cap-Vert, la Guinée Conakry, le Mali, le Sénégal…