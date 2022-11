Blessure de Sadio Mané, le président Macky Sall envoie des prières à l’attaquant sénégalais…

L'état de santé de l’attaquant international sénégalais continue de faire parler et surtout de susciter de la compassion jusqu’au plus haut sommet de l’Etat du Sénégal. Cette fois-ci, c’est le président Macky Sall, qui s’est fendu d’un tweet pour apporter soutien et motivation à Sadio Mané suite à sa blessure au genou droit ce mardi…



« Sadio, je te souhaite prompt rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern-Werder Brême. Comme je te l’ai dit : Sadio, cœur de Lion ! De tout cœur avec toi ! Dieu te bénisse ! »