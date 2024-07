Blanchiment de fraude fiscale, détournement de cargaison de fer, faux et usage de faux : La société Global métal trade démasquée

Maharram Zada Nihad, le gérant de 34 ans de la société Global métal trade (GMT), spécialisée dans la vente de fer, est dans de beaux draps. Selon les informations du journal Libération, il a été discrètement placé sous mandat de dépôt par le juge du 6ème cabinet pour escroquerie portant sur un milliard de FCFA. Il risque une autre inculpation pour les mêmes motifs.



Vendredi dernier, Maharram Zada Nihad a été déféré au parquet pour escroquerie, abus de confiance, mais aussi faux et usage de faux, portant sur un préjudice de 5,394 milliards de FCFA. Dans cette affaire, il est mis en cause pour le détournement d'une cargaison de 10 000 tonnes de fer, suite à une plainte du ressortissant iranien Dan Jager. Ce dernier a déclaré que sa société Paysara Sa s'était fait livrer depuis Oman, par la société Al Aswaq al shaquy trading Lic, 10 010 tonnes de fer d'une valeur totale de 8 908 900 dollars américains (soit 5 394 549 200 FCFA).



Mais Nihad a vendu à son insu une partie de cette quantité de fer et a eu des déboires avec la Douane qui lui a infligé une amende d'un milliard. Par ailleurs, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a découvert que les versements en espèces effectués sur le compte de GMT avaient atteint un montant global de 2 milliards de FCFA, alors que la société ne disposait pas en ce moment de site pour son activité.



Des incohérences liées au fonctionnement du compte ont été relevées par la Centif : les justificatifs présentés par Nihad ne reflétaient pas la réalité des opérations enregistrées au crédit du compte, les montants justifiés étant largement inférieurs aux montants reçus (880 000 000 FCFA contre 2 milliards).



De plus, relate Liberation, les investigations menées auprès de l'administration douanière ont révélé que l'état des importations enregistrées au nom de GMT faisait état de plusieurs importations de fer à béton, pour une valeur globale de plus de 2 000 000 000 FCFA en provenance d'un pays européen. Enfin, l'administration fiscale a constaté que Nihad ne s'était jamais acquitté de ses obligations relatives à l'impôt sur le revenu.



La Centif a également appris que Nihad faisait l'objet de trois déclarations de soupçons impliquant des transactions incompatibles avec son profil de client et des transferts d'argent suspects, dans le cadre du blanchiment de fraude fiscale