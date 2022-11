Birkelane : Les membres du comité pour la défense des intérêts de Bby décident de surseoir à toute activité au sein de cette coalition.

Dans le mémorandum lu à Dakaractu, le Comité d’Initiative (C.I) pour la défense des intérêts de la grande coalition présidentielle Benno Bokk Yaakar (BBY) du département de Birkelane a énuméré les maux qui gangrènent cette entité dans cette zone. "Le comité déplore la léthargie du parti pour absence d’animation, la gestion solitaire et clanique de la coalition, le non-respect des promesses et engagements lors des campagnes électorales précédentes, l’absence de promotion des cadres et responsables de la coalition surtout pour les jeunes et femmes, l’immixtion du Ministre Abdoulaye Seydou Sow dans le choix des élus sans concertation aucune avec les responsables de la base, entre autres."

Composé de maires, d'adjoints au maire et de responsables politiques, le comité évoque dans ce mémorandum, les résultats d'une telle situation. "Les problèmes ainsi soulevés ont entrainé un découragement et une frustration de beaucoup de responsables, militants et sympathisants. Cette difficulté dont fait montre la coalition, justifie la pléthore de listes parallèles et la grande percée de l’opposition lors des élections passées. Le comité fustige également le manque de réactivité et de cadre de concertation des élus nationaux de la coalition présidentielle et le non implication de ses membres dans plusieurs activités phares de ladite coalition. Cette coalition est toujours considérée comme une coalition événementielle car elle ne se réunit qu’à la veille d’une élection ou de l’arrivée du Président de la République."

Avant de demander à rencontrer la plus haute autorité de Bby. "C’est pourquoi nous sollicitons une audience avec son excellence le Président de la république Macky Sall, président de la coalition pour de plus amples informations et de nouvelles perspectives". Et d'enfoncer le clou : "Les membres ont décidé à l’unanimité, de surseoir à toute activité au sein de la coalition jusqu’à nouvel ordre".