Bilan provisoire des émeutes en France/ Plus d'un milliard d'euros de dégâts: Plus de 200 commerces pillés, 300 agences bancaires détruites...

Selon les premières estimations, le bilan des émeutes en France est chiffré à plus d'un milliard d'euros par le patronat. Le patron du Mouvement des entreprises de France, le syndicat patronal le plus influent, Geoffroy Roux de Bézieux, qui a donné cette information dans un entretien avec le Parisien, a déclaré qu' " il est trop tôt pour donner un chiffre précis mais on est à plus d’un milliard d’euros, sans compter les dégâts au niveau du tourisme". D'après lui, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites, 250 bureaux de tabac touchés.



" C'est avec des modes opératoires d'une violence absolue. Tout a été volé, même des caisses enregistreuses, avant de mettre le feu pour détruire", a-t-il ajouté. Avant de renchérir en ce qui concerne les indemnistations. " les assureurs sont mobilisés pour aller le plus vite possible, je suis assez confiant sur le fait que les commerces concernés seront indemnisés".



Pour rappel, des émeutes ont éclaté en France à la suite de la mort du jeune Nahel tué à bout portant par un policier à Nanterre lors d'un contrôle routier...