Bilan à mi-Parcours/Education : Barthélémy Dias annonce la construction d’un deuxième lycée technique scientifique et …

En dehors des actions sociales où la ville de Dakar, en deux ans et demi, a décaissé 2 milliards 20 millions de FCFA pour tout ce qui est secours, fête de la tabaski et Pâques, des réalisations ont aussi été faites dans le secteur de l’éducation.



Pour Barthélémy Toye Dias, Dakar ville d’éducation sera doté d’un deuxième lycée technique scientifique de dernière génération dans l’arrondissement de Grand Dakar pour un montant de 1 milliard 200 millions. Cela permettra à la jeunesse de s’émanciper et de pouvoir compétir. En sus, il a annoncé aussi la reconstruction et la réhabilitation du CEM Ousmane Socé Diop et Adama Diallo d’un coût de 7OO millions. A ce stade, il précise que « la ville de Dakar n’a pas pour ambition de construire des classes en mettant des ardoises sur les tôles et en ouvrant deux petites fenêtres avec une petite salle de classe ou même le carrelage reste à désirer mais plutôt une ambition pour la jeunesse de Dakar parce que, une fois de plus la jeunesse n’est pas l’avenir, la jeunesse est le présent ». Aussi, un appui conséquent en équipements et matériels aux collèges, des prises en charges scolaires au niveau national et des allocations d’études à l’étranger au niveau international.



Non sans oublier de mentionner la fête de l’excellence pour les meilleurs élèves de Dakar, une formation en conduite automobile pour plus de 4000 jeunes renouvelables chaque année.