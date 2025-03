Bignona, Oussouye, Ziguinchor : Le Premier ministre insiste sur le règlement diligent des 55 041 actes de naissance recensés dans les trois départements

Lors de la réunion interministérielle sur l’état civil tenue ce mardi à la Primature, le Premier ministre a engagé le gouvernement à se pencher sur le besoin exprimé de 55 041 actes de naissance dans le sud du pays.



« J’engage le ministre de la Justice et le ministre chargé des Collectivités territoriales, dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance, à prendre toutes les dispositions utiles pour un règlement diligent des 55 041 actes de naissance recensés dans les trois départements de Bignona, Oussouye et Ziguinchor », a déclaré le chef du gouvernement.



Poursuivant son intervention, le Premier ministre a ajouté : « Le ministre de la Justice est invité à accélérer le traitement des requêtes par les tribunaux et à établir un calendrier d’apurement des dossiers en souffrance. »