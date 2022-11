Besoins sanitaires : Une mission d'évaluation du ministère de la santé attendue à Podor pour satisfaire les doléances des populations...

« Le ministère de la santé enverra dans les meilleurs délais une mission sur Podor pour l'évaluation des besoins sanitaires et leur satisfaction », c'est ce qui ressort du tête à tête entre le maire de Podor, Mamadou Racine Sy et le ministre de la santé et de l'action sociale, le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye.

En effet, lors d'une longue séance de travail ce mardi, le maire de la commune de Podor a exposé les préoccupations des populations de Podor en matière sanitaire. Il s'agit notamment du bloc opératoire, du cabinet dentaire et du recrutement imminent d'un gynécologue.

Les doléances ont d'ailleurs fait l'objet d'une attention soutenue de la part du ministre de la santé qui a d'ailleurs prévu d'envoyer une mission d'évaluation des besoins à Podor dans les meilleurs délais, en vue de leurs réalisations. La couverture sanitaire des populations podoroises est l'un des chantiers majeurs du Maire Mamadou Racine Sy...