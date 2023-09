Benno Bokk Yakaar : Le secrétariat exécutif de l’APR appelle au dépassement pour la poursuite des projets du chef de l’Etat

Face à une échéance cruciale pour son destin collectif, la coalition présidentielle et particulièrement l’Alliance pour la République invite les différentes forces de la mouvance présidentielle au sens du dépassement et des responsabilités, l’unité dans son camp, la consolidation et l’élargissement aux différents segments. « Nous avons des impératifs de premier ordre pour assurer la poursuite des projets et programmes du PSE avec leurs impacts positifs en faveur du plus grand nombre de nos compatriotes » lit-on dans le communiqué.







Le secrétariat exécutif National invite l’ensemble des camarades, ceux de Benno et de la Grande Coalition de la majorité Présidentielle, les candidats à la candidature à mettre en avant les intérêts supérieurs de la nation et à rejoindre le front uni, en vue de la victoire de la Coalition BBY dès le premier tour.