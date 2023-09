Benno Bokk Yakaar : Dr Cheikh Kanté et la plateforme des forces de L’émergence soutiennent sans réserve la candidature de Amadou Bâ

La Plateforme des Forces pour l’Emergence, sous la direction du Dr Cheikh Kanté, Coordonnateur national des Mouvements de Soutien, depuis son installation et dans sa dynamique d’accompagner le Président Macky Sall, dans toutes ses actions, soutient sans réserve la candidature de Amadou BA à la présidentielle de Février 2024.







La Plateforme des Forces pour l’Emergence qui joue un rôle fédérateur qui lui accorde une place centrale de réceptacle des soutiens, actions, réflexions et initiatives visant à l’élection du candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar.



La plateforme dispose d'une assise nationale et internationale avec des tentacules dynamiques dans tous les 46 départements du pays et au sein de la diaspora. Elle est ainsi composée de 505 mouvements de soutien affiliés totalisant plus deux millions de membres.







La Plateforme des Forces pour l’Emergence renouvelle son soutien au Dr Cheikh Kanté, son coordonnateur national, et salue son leadership ainsi que sa fidélité et son engagement derrière le Président Macky Sall.







Pour aller plus loin, conformément au souhait du Chef de l’Etat, la Plateforme a adopté la résolution la résolution d’œuvrer à l’élection au premier tour d’Amadou BA, candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar, à la présidentielle de 2024. Elle manifeste aussi son engagement auprès du leader et de sa coalition composée de plusieurs forces politiques et sociales.